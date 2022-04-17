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Хочуть встигнути до Великодня, але нічого у них не вийде, - Буданов про про вирішальний наступ рашистів

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буданов
Глава української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни посилено готуються до вирішальної битви, яка розгорнеться на сході країни, намагаючись встигнути до Великодня. Він додав, що в окупантів нічого не вийде.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна про це Буданов заявив  в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Росіяни готуються до вирішальної битви, вони дуже сильно поспішають, тому що вони дуже обмежені в часі, вони дуже хочуть встигнути отримати хоч якусь тактичну перевагу і справжні тактичні досягнення, які зможуть показати як певною мірою виграш Росії в цій "операції". Вони поспішають до Великодня", - сказав глава військової розвідки.

За його словами, у росіян нічого не вийде, вони не встигнуть і Україна вистоїть. Буданов додав, що у окупантів можливі тимчасові тактичні перемоги.

"У нас багато місць, де деякі населені пункти переходять з рук в руки по 2-3 рази на добу. У Вербну неділю їм нічого не заважає здійснювати криваві вбивства, до Великодня вони хочуть встигнути завершити величезне кровопролиття і будуть продовжувати його далі", - уточнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ядерна зброя - це елемент шантажу всього світу Росією. Варто заспокоїтись, це виключно погрози, - Буданов

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Юрий Педаченко
    А може дуже й допомогла знищити Zло
  • YU ST
  • Иван Петров d4225322
    Вообще мне сейчас попадает реально полезной инфы на одно-два предложения в день. Остальное это болтовня и комментарии каких-то людей, которые ни на что не влияют. А у них круглосуточные эфиры, где они жуют одно и то же "Украина завтра победит. Как мы всё построим уже послезавтра. Какие русские тупые и злые и ничего не могут ". Мозг закипит, если это смотреть.
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