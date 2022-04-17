Хочуть встигнути до Великодня, але нічого у них не вийде, - Буданов про про вирішальний наступ рашистів

Глава української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни посилено готуються до вирішальної битви, яка розгорнеться на сході країни, намагаючись встигнути до Великодня. Він додав, що в окупантів нічого не вийде.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна про це Буданов заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Росіяни готуються до вирішальної битви, вони дуже сильно поспішають, тому що вони дуже обмежені в часі, вони дуже хочуть встигнути отримати хоч якусь тактичну перевагу і справжні тактичні досягнення, які зможуть показати як певною мірою виграш Росії в цій "операції". Вони поспішають до Великодня", - сказав глава військової розвідки.

За його словами, у росіян нічого не вийде, вони не встигнуть і Україна вистоїть. Буданов додав, що у окупантів можливі тимчасові тактичні перемоги.

"У нас багато місць, де деякі населені пункти переходять з рук в руки по 2-3 рази на добу. У Вербну неділю їм нічого не заважає здійснювати криваві вбивства, до Великодня вони хочуть встигнути завершити величезне кровопролиття і будуть продовжувати його далі", - уточнив він.

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