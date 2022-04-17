Для "інтернет-воїнів" з України створили чат-бот, в якому можна розповісти росіянам правду про війну

Проєкт Zenyk-bot дозволяє брати участь в інформаційній війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт проєкту.

Telegram-бот дозволяє відправляти повідомлення росіянам від українців.

Мета проєкту - створити і розповсюдити правдиву інформацію, з якою росіянам захочеться поділитись з ближнім оточенням.

У базі "бота" більше 10 мільйонів номерів. Є заготовлені шаблони повідомлень.

"Уряд має бути для людей, а не навпаки! Підкоріть його собі! Допоможіть росіянам організувати їхній особистий Майдан!" - наголосили автори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для пошуку зниклих під час війни створили чат-бот