Для "інтернет-воїнів" з України створили чат-бот, в якому можна розповісти росіянам правду про війну
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Проєкт Zenyk-bot дозволяє брати участь в інформаційній війні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт проєкту.
Telegram-бот дозволяє відправляти повідомлення росіянам від українців.
Мета проєкту - створити і розповсюдити правдиву інформацію, з якою росіянам захочеться поділитись з ближнім оточенням.
У базі "бота" більше 10 мільйонів номерів. Є заготовлені шаблони повідомлень.
"Уряд має бути для людей, а не навпаки! Підкоріть його собі! Допоможіть росіянам організувати їхній особистий Майдан!" - наголосили автори.