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Для "інтернет-воїнів" з України створили чат-бот, в якому можна розповісти росіянам правду про війну

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війна
Проєкт Zenyk-bot дозволяє брати участь в інформаційній війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт проєкту.

Telegram-бот дозволяє відправляти повідомлення росіянам від українців.

Мета проєкту - створити і розповсюдити правдиву інформацію, з якою росіянам захочеться поділитись з ближнім оточенням.

У базі "бота" більше 10 мільйонів номерів. Є заготовлені шаблони повідомлень.

"Уряд має бути для людей, а не навпаки! Підкоріть його собі! Допоможіть росіянам організувати їхній особистий Майдан!" - наголосили автори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для пошуку зниклих під час війни створили чат-бот

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Dima30
    Ніякого майдану у рашистів не буде,їм невідома цінність свободи,максимум можуть бути голодні бунти,але спочатку ЗСУ зроблять їм розгром та завдадуть військову поразку.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ну...место то прикормленное...
  • 5 копійок
    Московитам правда до сраки. Вони дивляться телевізор.
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