Українські воїни на Донбасі відбили 12 атак ворога. Знищено 10 танків, 5 артсистем, 15 одиниць бронетехніки та 2 гелікоптери, - штаб ООС
Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє пресцентр ООС.
У повідомленні зазначається: "Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Зокрема українські захисники знищили 10 танків, 5 артилерійських систем, 15 одиниць броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки противника.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 вертольоти Мі-24, один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".
Загалом, протягом поточного тижня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 58 ворожих атак. Знищили 37 танків, 24 артилерійські системи, 61 одиницю броньованої та 51 одиницю автомобільної техніки, 5 вертольотів, 17 безпілотних літальних апаратів, та 2 крилаті ракети противника".