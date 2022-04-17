Українські воїни на Донбасі відбили 12 атак ворога. Знищено 10 танків, 5 артсистем, 15 одиниць бронетехніки та 2 гелікоптери, - штаб ООС

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують відбивати атаки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє пресцентр ООС.

У повідомленні зазначається: "Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили 10 танків, 5 артилерійських систем, 15 одиниць броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 вертольоти Мі-24, один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Загалом, протягом поточного тижня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 58 ворожих атак. Знищили 37 танків, 24 артилерійські системи, 61 одиницю броньованої та 51 одиницю автомобільної техніки, 5 вертольотів, 17 безпілотних літальних апаратів, та 2 крилаті ракети противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни на Донбасі відбили 10 атак росіян, знищили 15 танків , 3 артсистеми, 24 одиниці бронетехніки та 4 безпілотники, - пресцентр штабу ООС