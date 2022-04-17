Харків'янам, які перебувають під цілодобовими обстрілами, радимо виїжджати в безпечніші місця, - Терехов
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У Харкові повністю безпечних районів наразі не залишилося.
Про це у відеозверненні повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
Він закликав харків'ян знаходитись в укриттях та берегти свої життя.
"Ми продовжуємо евакуацію людей із найнебезпечніших районів міста, які перебувають під безперервним обстрілом. Вивозимо людей до місць, які є менш небезпечними. Зовсім безпечних районів у Харкові зараз не залишилося. Там ми надаємо місце проживання, гаряче харчування, душ, медичну допомогу.
Закликаю всіх, хто мешкає під цілодобовими обстрілами, виїжджати. Наші волонтери допоможуть вам зробити це", - повідомив очільник міста.