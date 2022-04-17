Зеленський та директорка МВФ Георгієва обговорили забезпечення фінансової стійкості України
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Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.
Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Обговорили з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою забезпечення фінансової стійкості України та підготовку до повоєнної відбудови. Маємо чіткі плани на зараз, а також бачення перспектив. Переконаний, що співпраця України та МВФ і надалі буде плідною", - йдеться в повідомленні.