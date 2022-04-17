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Окупанти готують провокацію в Херсоні - готують обстріл міста з ГРАДів, - речник штабу Одеської ОВА Братчук

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херсон,війна
Російські окупанти готуються до вчинення провокації - обстріляти місто Херсон та звинуватити в цьому ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. 

Він зазначив: "Херсонці повідомляють про те, що російські окупанти готують провокацію в місті. В районі Антонівського мосту розвертають ГРАДи, щоб вдарити по Херсону та звинуватити в цьому ЗСУ.

Це має стати причиною для того, аби "врятувати" місто, провівши там референдум.

Наголошуємо, що українські військові ніколи не стріляють по цивільних будинках мирних мешканців".

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Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    Пусть глава СБУ в Херсонской области и губернатор решают эти вопросы, они сдали город и открыли ворота (образно), вот теперь пусть на пару с бакановым вооружаются и идут как партизаны в город и предотвращают это.

    Причем здесь руководство Одесской области - непонятно.
  • Мобильный крематорий
    Не будет людям покоя, пока дышит кацапская свинота.
  • оззи
    громадяни тикайте. бережить себе. воини тримайтесь. бийте москальню.
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