Окупанти готують провокацію в Херсоні - готують обстріл міста з ГРАДів, - речник штабу Одеської ОВА Братчук
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Російські окупанти готуються до вчинення провокації - обстріляти місто Херсон та звинуватити в цьому ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Він зазначив: "Херсонці повідомляють про те, що російські окупанти готують провокацію в місті. В районі Антонівського мосту розвертають ГРАДи, щоб вдарити по Херсону та звинуватити в цьому ЗСУ.
Це має стати причиною для того, аби "врятувати" місто, провівши там референдум.
Наголошуємо, що українські військові ніколи не стріляють по цивільних будинках мирних мешканців".