Відповіддю на спробу "рубльової" окупації Херсонської та Запорізької областей мають бути санкції проти банківської та фінансової систем РФ, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський закликав запровадити санкції проти банківської та фінансової систем РФ, а також нафтове ембарго.
Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової систем. Бо вони - це частина окупаційної машини. Звичайно, необхідність ембарго на постачання нафти з РФ зростає з кожним днем. Кожен в європі та Америці вже бачить, що Росія відверто використовує енергоносії для намагання дестабілізувати західне суспільство.
Російська ставка на хаос на паливних ринках не має спрацювати", - наголосив президент.