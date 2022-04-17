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Відповіддю на спробу "рубльової" окупації Херсонської та Запорізької областей мають бути санкції проти банківської та фінансової систем РФ, - Зеленський

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зеленський
Президент Володимир Зеленський закликав запровадити санкції проти банківської та фінансової систем РФ, а також нафтове ембарго.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової систем. Бо вони - це частина окупаційної машини. Звичайно, необхідність ембарго на постачання нафти з РФ зростає з кожним днем. Кожен в європі та Америці вже бачить, що Росія відверто використовує енергоносії для намагання дестабілізувати західне суспільство.

Російська ставка на хаос на паливних ринках не має спрацювати", - наголосив президент.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    Что он постоянно за чушь несёт на ночь глядя? Запад перешеек разминировал? Запад не организовал оборону Херсона и не накопал банально окопов даже? Запад пацанов с калашами из теробороны бросил на танки и бтр? Запад поставил главу сбу области и губернатором предателей?
  • Валентина Саюн
    Зупинить з заявами,бо уже надоїло невігластво і маніпуляція. Наступний пакет санкцій і є про банки і газ з нафтою. Італія заявила що Європа раніше запланованого позбудеться всього руського.
  • Urs
    такое впечатление, будто снова телевизор купил
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