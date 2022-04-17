Новини

За 17 квітня знищено 1 літак, 3 гелікоптера, 1 безпілотник, - Повітряні Сили

4 48713
ссо,гелікоптер
З початку 17 квітня Повітряні Сили знищили 5 повітряних цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування Повітряних Сил. 

У повідомленні зазначається: "Втім воїни Збройних Сил України й там завдають суттєвих втрат окупантам і на землі, і в повітрі.

За добу 17 квітня підрозділами ППО Повітряних Сил та Сухопутних військ знищено п’ять повітряних цілей:  1 літак (винищувач типу "Су");  3 вертольоти (два Мі-24 та один Ка-52);  1 БпЛА ОТР (Орлан-10).

Винищувачі Повітряних Сил продовжують здійснювати патрулювання повітряного простору та авіаційне прикриття військ, а ударна авіація – наносить ракетно-бомбові удари по позиціях окупаційних військ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу 16 квітня знищено 1 літак, 1 гелікоптер, 5 безпілотників та 6 крилатих ракет окупантів, - Повітряні сили

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
  • MAKAROV ddf66d11
    Фото иллюстративное. А тот ка52, который уничтожили сегодня, от него рожки да ножки остались. Гуглите здесь новость, фотки были.
  • Fish Man
    Вся надія на чергові Чорнобаївкі
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини