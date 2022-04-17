За 17 квітня знищено 1 літак, 3 гелікоптера, 1 безпілотник, - Повітряні Сили

З початку 17 квітня Повітряні Сили знищили 5 повітряних цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування Повітряних Сил.

У повідомленні зазначається: "Втім воїни Збройних Сил України й там завдають суттєвих втрат окупантам і на землі, і в повітрі.

За добу 17 квітня підрозділами ППО Повітряних Сил та Сухопутних військ знищено п’ять повітряних цілей: 1 літак (винищувач типу "Су"); 3 вертольоти (два Мі-24 та один Ка-52); 1 БпЛА ОТР (Орлан-10).

Винищувачі Повітряних Сил продовжують здійснювати патрулювання повітряного простору та авіаційне прикриття військ, а ударна авіація – наносить ракетно-бомбові удари по позиціях окупаційних військ".

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