Робимо все, щоб забезпечити оборону перед наступом окупантів на Донбасі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що влада готується до наступу російських військ на сході України.

Про це гава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Російські війська готуються до наступу сході нашої держави. Вже найближчим часом. Бажають буквально добити та знищити Донбас. Знищити все, що колись дало славу цьому промисловому регіону. Так само, як російські військові, знищують і Маріуполь. Вони хочуть стерти з лиця землі й інші міста, інші громади Донецької та Луганської областей. Робимо все, щоб забезпечити оборону", - наголосив президент.

За словами Зеленського, він на постійному зв'язку з партнерами України у всьому світі.

"Вдячний тим, хто справді допомагає всім, чим може допомогти. Але ті, хто має необхідну нам зброю та боєприпаси та притримує свою допомогу, повинні знати, що від них також залежить доля цієї битви та долі людей, які можуть бути врятовані", - підсумував президент.

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