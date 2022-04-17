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Обстріли Харкова - це свідомий терор, - Зеленський

4 22019
харків,бобок
Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріли Харкова російськими окупантами.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривають постійні обстріли нашого міста Харків. Сьогодні російські війська вдарили, зокрема, по вулицях Культури, Шевченка та Дарвіна. Мабуть, це особливо небезпечні слова для Росії – "культура", "Шевченко", "Дарвін". Те, що загрожує її існуванню. Станом на цю хвилину в переліку загиблих від цього удару – п'ятеро харків'ян, не менше 15 поранених.

Тільки за останні чотири дні в Харкові від російських обстрілів 18 людей загинули, 106 – поранені. Це не що інше, як свідомий терор. Міномети, артилерія проти звичайних житлових кварталів, проти звичайних цивільних людей", - зазначив президент.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Amber
    Марік 21:00 17.04
    - Хлопці ок, готуються к піздорезу
    - Порт у орков
    - Азову висунуто ультиматум, Азов послав орків за кораблем
    - Сьогодні вночі орки планують знищити Азовсталь вщент

    Далі ДУЖЕ важливо і це хлопці просять максимально росповсюдити: ⏬
  • Vitalii Baratian
    Та йому пох Маріуполь це Порошенко винний
  • olele
    Рубрика «шо там в Бєлгороде».
    А там якісь зайчики від імені МНС пустили чутки про те, що в місті вводиться червоний рівень терористичної небезпеки і нікого не випускатимуть на вулицю.
    Місцеві лапті, в яких психіка і так вже ні в пісду, ні в красную армію, довірливо заверещали і побігли скупати сірники, папір і бояришник.
    В коментарях журналістам плачуться, що їх от-от евакуюватимуть, а не хочеться, бо ж одразу розмародерять їхні домівки. Розумієте? В місті немає української армії, значить вони впевнені, що розмародерять свої ж. Прекрасная страна. Шоб туда медведчук после смерті попав. - Прайс
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