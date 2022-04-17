Обстріли Харкова - це свідомий терор, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріли Харкова російськими окупантами.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривають постійні обстріли нашого міста Харків. Сьогодні російські війська вдарили, зокрема, по вулицях Культури, Шевченка та Дарвіна. Мабуть, це особливо небезпечні слова для Росії – "культура", "Шевченко", "Дарвін". Те, що загрожує її існуванню. Станом на цю хвилину в переліку загиблих від цього удару – п'ятеро харків'ян, не менше 15 поранених.

Тільки за останні чотири дні в Харкові від російських обстрілів 18 людей загинули, 106 – поранені. Це не що інше, як свідомий терор. Міномети, артилерія проти звичайних житлових кварталів, проти звичайних цивільних людей", - зазначив президент.

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