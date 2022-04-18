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Очільник Луганської ОВА Гайдай закликає жителів області негайно евакуюватися: "Ми не хочемо копати могили"

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сєверодонецьк,цвинтар
Влада Луганщини закликає місцевих жителів не нехтувати евакуаційними автобусами.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Пересидимо". Що пересидимо? Килимове бомбардування? Діти зможуть впоратися психологічно з тим, що зможуть побачити?! Це впертість? Це НЕвідповідальність? Ви готові добровільно загинути?

Жодної розбірливої відповіді не почув. "Якось буде". Вже є Маріуполь. Не ходіть далеко - наші Рубіжне, Попасна та Гірська громада - це Той самий Маріуполь!!!

Рішення за Вами. Ті, хто щодня ризикує, вже на межі. Пустий евакуаційний автобус - це зневага до життя поліцейського, рятувальника, волонтера та багатьох інших", - наголосив Гайдай.

"Бачили нове Сєвєродонецьке кладовище?! Більшає щодня… Ми не хочемо копати могили, ми хочемо жити і розвиватися! Прийміть це рішення. Цей тиждень може багато вирішити. Коли Перемога? Кожен з нас може на це вплинути", - підсумував очільник ОВА.

Також читайте: У двір прилетіла "Точка-У", але люди не хочуть виїжджати, - Гайдай про деяких жителів Луганщини із "синдромом Термінатора"

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Grigorij Ar
    Донбасс всегда умом не отличался.
  • stels400
    Такие рассуждения тупое балабольство на дурака в реалиях сегодняшнего дня войни.Эвакуация всех ещё вчера и точка.Остальной как бы да ка бы не добавить людям жизнь и выживание.
  • Maxim Sobolsky
    У містах що знаходяться під загрозою безпосереднього вогневого ураження чи тимчасової окупації мають залишатись ВИКЛЮЧНО ті хто задіяні у виконанні завдань з оборони та захисту цих міст(ЗСУ, Тероборона, Нацгвардія, "Надзвичайники" та медики - КРАПКА! Всі інші мають НЕГАЙНО залишити місто : щоб (свідомо чи несвідомо) не стати потенційним "тягарем" - який буде заважати нашим оборонцям давати ворогу ефективну відсіч і змушувати їх відволікати свої сили та ресурси на термінову евакуацію населення в умовах постійних ворожих обстрілів! Подивіться на той самий Маріупіль - чи вам того трагічного прикладу замало??!😠 Ви хочете ще додати статистику смертей до того жаху що відбулось у Бучі, Бородянці та Ірпіні??? Як не думаєте за себе - подумайте хоч за тих хто вас захищає!!
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