Очільник Луганської ОВА Гайдай закликає жителів області негайно евакуюватися: "Ми не хочемо копати могили"

Влада Луганщини закликає місцевих жителів не нехтувати евакуаційними автобусами.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Пересидимо". Що пересидимо? Килимове бомбардування? Діти зможуть впоратися психологічно з тим, що зможуть побачити?! Це впертість? Це НЕвідповідальність? Ви готові добровільно загинути?



Жодної розбірливої відповіді не почув. "Якось буде". Вже є Маріуполь. Не ходіть далеко - наші Рубіжне, Попасна та Гірська громада - це Той самий Маріуполь!!!



Рішення за Вами. Ті, хто щодня ризикує, вже на межі. Пустий евакуаційний автобус - це зневага до життя поліцейського, рятувальника, волонтера та багатьох інших", - наголосив Гайдай.



"Бачили нове Сєвєродонецьке кладовище?! Більшає щодня… Ми не хочемо копати могили, ми хочемо жити і розвиватися! Прийміть це рішення. Цей тиждень може багато вирішити. Коли Перемога? Кожен з нас може на це вплинути", - підсумував очільник ОВА.

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