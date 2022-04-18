На "Азовсталі" у Маріуполі від обстрілів окупантами ховаються багато цивільних, зокрема немовлята та жінки, - очільник патрульної поліції міста Вершинін
Про це Маріупольському телебаченню заявив начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін
"На території заводу "Азовсталь" справді знаходиться велика кількість цивільних: діти, в тому числі й немовля, жінки, люди похилого віку. Ці люди ховалися від обстрілів у сховищах, російським військовим вони не вірять, оскільки бачили, що відбувається у місті. Вони (люди. - Ред.) залишаються на заводі", - зазначив він.
Також за словами Вершиніна, росіяни використовують місцеве населення, а це близько 100 тис. осіб, для розкопки завалів, збору трупів. Люди "працюють" за їжу.
Також абсолютно всіх у місті змушують надягати на праву ногу та ліву руку білі пов'язки. Таке ж маркування мають усі військові з російської армії та так званої "ДНР".
"Позначаючи цивільних таким чином, вони виводять місцеве населення до рангу комбатантів. Потім спеціально відправляють цих людей на вогневі точки, де ті можуть загинути", - додав Вершинін.