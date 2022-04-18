Про факт проведення "референдуму" в окупованому Мелітополі наразі не йдеться, - Федоров

Окупаційна "влада" говорить, що Мелітополь "буде Росією", але про проведення референдуму сьогодні не говорять.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив мер Іван Федоров.

"Окупанти дійсно говорять про те що Мелітополь буде Росією, але не друкують жодних бюлетів, тому що розуміють, що навіть під дулами автоматів вони не отримають голосів та підтримки від тих громадян, які сьогодні залишились в місті. Тому сьогодні про факт проведення референдума мова не йде.

Вони лише лякають, що будуть рублі і Російська Федерація, але крім слів до діла не доходить, бо ми маємо шалену підтримку України та демократичних цінностей у Мелітополі, навіть тимчасово окупованому", - пояснив Федоров.

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