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Зеленський - мешканцям окупованих територій півдня України: "Протестуйте. Треба протриматися"

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Президент Володимир Зеленський закликав мешканців окупованих рашистами територій півдня протестувати та саботувати розпорядження окупантів.

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже я хочу сьогодні ще раз підтримати всіх, хто бореться за Україну в містах, в громадах півдня нашої держави. Хто захищає наші національні символи. Хто захищає нашу свободу. Кожен прояв такої боротьби ускладнює окупантам реалізацію їхнього завдання.

Саботуйте розпорядження окупантів. Не співпрацюйте з ними. Протестуйте. Треба протриматися, щоб Росії не вдалося спотворити життя ще в інших містах України, як у Донецьку та Луганську", - наголосив глава держави.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Ага, а лучше лично "слуг народа" туда отправить и пусть покажут, как надо безоружным людям сопротивляться понаехавшим росгвардии-фсбэшникам и прочей нечисти, которая уже разворачивает настоящий террор против украинцев. Собственным примером так сказать
  • Олександр Карін
    Перти голіруч проти озброєних орків? Краще скажи, чому південь лишився без зброї, ясноликий наш Zеленський Vолодимир Oлександрович?
  • Руслан Михайленко 65e9b44d
    хломідію з люсєндою потрібно закинути в глибокий тил. хай організують підпілля!!!! де ти було і чому не були організовані схрони зброї. вибухівки. зелена мразота тепер щось радить.
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