У Зеленського в планах немає зустрічі з Абрамовичем, - Никифоров

В Офісі Президента повідомили , що у Зеленського немає запланованої зустрічі з Абрамовичем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі повідомив, що "у президента сьогодні, вчора чи коли там, у планах не було з ним (Абрамовичем. - Ред.) зустрічатися".

Напередодні Зеленський заявив, що, за наявною у нього інформацією, Абрамович представляв у переговорній делегації Росії сторону, яка виступає за дипломатію і зупинення війни. Однак ніхто не може гарантувати правдивість цього, розповів глава держави в інтерв’ю низці онлайн-медіа.

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