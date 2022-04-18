У Зеленського в планах немає зустрічі з Абрамовичем, - Никифоров
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В Офісі Президента повідомили , що у Зеленського немає запланованої зустрічі з Абрамовичем.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров у коментарі повідомив, що "у президента сьогодні, вчора чи коли там, у планах не було з ним (Абрамовичем. - Ред.) зустрічатися".
Напередодні Зеленський заявив, що, за наявною у нього інформацією, Абрамович представляв у переговорній делегації Росії сторону, яка виступає за дипломатію і зупинення війни. Однак ніхто не може гарантувати правдивість цього, розповів глава держави в інтерв’ю низці онлайн-медіа.