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Відсьогодні всі порти Європи закриті для російських кораблів. Єдине виключення - подача сигналу SOS

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зерно,порт,перевалка
З 18 квітня всі порти Європи закриті для російських кораблів, відповідно до 5-го пакету санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив Мустафа Найєм. 

Він зазначив: "З цієї ночі єдиний спосіб для російських кораблів зайти до будь-якого європейського порту - це потрапити в лихо.

Згідно з п'ятим пакетом санкцій, о 00:00 Європейський союз закрив усі свої порти для російських торгових кораблів та операторів. Заборона також поширюється на судна, що змінили російську реєстрацію після 24 лютого 2022 року.

Єдиний виняток із цих санкцій стосується кораблів, що подали сигнал SOS або його аналог у радіотелефонному зв'язку Mayday".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болгарія закриває порти країни для російських кораблів

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Олександр Карін
    На заклик "SOS" із рашистського корита треба відповідати морзянкою "Йдіть *****".
  • Харьков Сумской
    *****.
  • DemianBond 2cbb79cc
    Ой, а что случилось!?
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