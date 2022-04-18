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Кожен третій житель Швейцарії підтримує вступ країни в НАТО, - опитування

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швейцарія
Російська агресія проти України посилила підтримку співпраці з НАТО в Швейцарії

Як інформує Цензор.НЕТ, такі результати опитування опублікувало швейцарське видання Blik.

За його даними, 56% швейцарців виступають за тіснішу співпрацю з НАТО. При цьому 35% опитаних активно його підтримують, а 21% - частково.

Збільшення витрат на оборону підтримують 55% учасників опитування.

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Сьогодні 65% жителів Швейцарії підтримують участь країни в системі протиракетної оборони "Залізний купол". Зараз ЄС обговорює можливість закупівлі в Ізраїлю цієї технології, щоб захистити себе від Росії.

При цьому вступ Швейцарії в НАТО підтримує 33% жителів країни.

Ще однією несподіванкою опитування, зазначає видання, стала підтримка швейцарцями постачання зброї Україні. Однозначно за це виступають 24% опитаних, допускають таку можливість - 8%. При цьому 62% громадян країни вимагають, щоб уряд відправив українцям каски і бронежилети.

Що стосується санкцій проти Росії, то 58% швейцарців вважають, що введеними обмеженнями їх країна не порушила нейтралітет. За ембарго на російську нафту і газ 62% опитаних.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • irina 093cde28
    Виглядає що єдинна країна на території Європи, яка не бажає вступу до НАТО, це ОПУ на Банковій 11
  • Aut Ogen
    Ну що кацапи? Хотіли щоб НАТО не розширювалося? Щоб росіян не обіжали в світі? Тепер можете соснути болт у путлєра.
  • irina 093cde28
    Знищити швейцарскі банки рівнозначно оголошенню війни усьому світу, включаючи КНР і КНДР
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