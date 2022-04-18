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Понад 100 військових РФ відмовилися воювати в Україні, - журналіст Цимбалюк

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рф,армія,окупанти
У Росії понад 100 військовослужбовців із 200-ї окремої мотострілецької бригади, яка вже воювала в Україні, відмовилися від подальшої участі в "спецоперації".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав журналіст Роман Цимбалюк.

"Особовий склад 200-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 08275, Печенга) після виконання службово-бойових завдань під час проведення "спецоперації" на території України більше не бажає брати участі у бойових діях. Понад 100 військовослужбовців бригади відмовилися від подальшої участі в "спеціальній військовій операції". Їх відправлено з польового табору на території Бєлгородської області додому в Печенгу", - зазначив Цимбалюк.

Також читайте: Нема кому стояти в караулі: у Хабаровському краї масово звільняються військовослужбовці, - Цимбалюк

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Vedana
    ???
    Для чого ЗСУ такий непотріб ?
    Хай сидять там тихо, боягузи і поплічники.

    Вони за все заплатять разом з рашкою. І щезнуть з нею також.
  • Joshua Merlin
    да... от предыдущего набора в печенги остались только шевроне... а сколько сгорело... это хорошо... пусть ссутся... главное, что мир понял - армии у кацапетии нет... есть сброд аморальных паскудных ублюдков без чести и совести...
  • Nov
    Белорусы, активнее вступайте в ряды ВСУ, если потом хотите освободить свою страну от оккупации, нам лучше жить по-соседству с норм. гос-вом, а не фашистами
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