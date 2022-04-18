Понад 100 військових РФ відмовилися воювати в Україні, - журналіст Цимбалюк

У Росії понад 100 військовослужбовців із 200-ї окремої мотострілецької бригади, яка вже воювала в Україні, відмовилися від подальшої участі в "спецоперації".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав журналіст Роман Цимбалюк.

"Особовий склад 200-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 08275, Печенга) після виконання службово-бойових завдань під час проведення "спецоперації" на території України більше не бажає брати участі у бойових діях. Понад 100 військовослужбовців бригади відмовилися від подальшої участі в "спеціальній військовій операції". Їх відправлено з польового табору на території Бєлгородської області додому в Печенгу", - зазначив Цимбалюк.

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