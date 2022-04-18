"Достатньо - це в рази більше, ніж ми маємо на сьогодні", - Зеленський про допомогу Україні

Україна не має технічної і збройної переваги над ворогом, тож потребує в рази більше міжнародної допомоги, ніж отримує зараз.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента.

"Достатньо (допомоги Україні. - Ред.) не буде, достатньо - неможливо. Достатньо - це в рази більше, ніж ми маємо на сьогодні. На жаль, у нас немає технічної і збройної переваги над нашим ворогом. Ми не на одному рівні. Але у нас сильніші люди. І головне - у нас є ціль і місія. Ми знаємо, заради чого і де ми воюємо, кого ми захищаємо. Ми захищаємо свою землю, ми захищаємо свої сім’ї", - сказав глава держави.

Президент зазначив: те, за що зараз веде битву Україна, має свою ціну - це людські життя.

"І в будь-якому випадку... ти будеш обирати - де той самий компроміс з Російською Федерацією, щоб сідати за стіл перемовин з президентом Росії", - сказав Зеленський.

Водночас він наголосив, що Україна не може віддати свої території, але шляхи для пошуку діалогу з Росією мають бути.

"Але з’являються такі моменти, як Буча, Бородянка, Волноваха, Ізюм, Маріуполь, після яких говорити ніхто не хоче. Суспільство наше не хоче... Сьогодні в України, у народу, у держави, є чітке розуміння: нам нічого чужого не потрібно, і ми нічого свого не віддамо", - резюмував президент.

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