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Приблизно 95% українців, які виїхали з країни через війну, хочуть повернутися, - Зеленський

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харків,евакуація
Приблизно 95% українців, які виїхали з країни внаслідок російського вторгнення, хочуть повернутися додому.

Таку цифру в інтерв'ю CNN назвав Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента.

"Приблизно 93-95% тих людей, які виїхали через війну, хочуть повернутися", - сказав він.

Водночас глава держави зазначив: поки що повертатися зарано, насамперед це стосується жінок і дітей. За його словами, вони мають повертатися тоді, коли "ситуація стабілізується".

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Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Andrey Shevchenko f5154a7a
    Куди повертатися?в окупованих Херсон чи Маріуполь..хто випустив орків з Криму?
  • Віктор Степаненко
    Повернутись , щоб знову обрати Зе .
  • Анатолий К 65c6a92d
    Це про акторів і акторок "95 кварталу"? Юзік то хоч не наляканий? Що, і тамбовський вовк із тамбова готовий повернутися в Київ?
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