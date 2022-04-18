Приблизно 95% українців, які виїхали з країни через війну, хочуть повернутися, - Зеленський

Приблизно 95% українців, які виїхали з країни внаслідок російського вторгнення, хочуть повернутися додому.

Таку цифру в інтерв'ю CNN назвав Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента.

"Приблизно 93-95% тих людей, які виїхали через війну, хочуть повернутися", - сказав він.

Водночас глава держави зазначив: поки що повертатися зарано, насамперед це стосується жінок і дітей. За його словами, вони мають повертатися тоді, коли "ситуація стабілізується".

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