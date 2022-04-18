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Окупанти завершують створення наступального угруповання на Сході України, - Генштаб ЗСУ

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Ворог завершує створення наступального угруповання у східній частині країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуку повідомляє в понеділок уранці Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Збройні сили Російської Федерації завершують створення наступального угруповання у Східній операційній зоні. Противник також не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах критичної інфраструктури України", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    А чому тільки відосік зезі, можна ще крутанути Кіма, подоляка і великого полководця абдристовича. Дуже уважно дивіться виступ верещалки і безмозглої. Там ще наваляє в три короба маляр. Це найкращі і найквалікованіші спеціалісти, яких бачимо кожного дня, а не тих, що холодні і голодні в окопах. Ці одне поперед одного, одягнувши військову форму, кожного ранку вилазять з бункерів, щоб щось "важливе" сказати на єдиному каналі "Беня-медведчук", який вже давно ніхто не дивиться, бо решту взяли і просто закрили, щоб дивилися їх і звикали.
  • Віктор Степаненко
    Не нагнітайте паніку . Прокрутіть краще відосик зезі про шашлички на " девьятоє мая " .
  • Yurii Denisenko
    Арахамія лобував продаж вугілля і електрику с РФі Берорусі ......
    не развивать паники. Вторжения РФ может не быть, а экономика ляжет. Когда начинают вбрасывать фейки, что российское посольство отзывает семьи, мы же видим как это уже влияет на экономическую ситуацию", - говорит Арахамия
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