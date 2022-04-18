Окупанти завершують створення наступального угруповання на Сході України, - Генштаб ЗСУ
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Ворог завершує створення наступального угруповання у східній частині країни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуку повідомляє в понеділок уранці Генеральний штаб Збройних Сил України.
"Збройні сили Російської Федерації завершують створення наступального угруповання у Східній операційній зоні. Противник також не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах критичної інфраструктури України", - йдеться в повідомленні.