Зеленський вважає, що питання використання РФ ядерної зброї стосується всього світу

Увесь світ має бути занепокоєний через імовірність застосування Росією ядерної зброї у війні проти України.

Про це в інтерв'ю CNN сказав Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента.

"І не тільки я (занепокоєний погрозами РФ застосувати ядерну зброю. - Ред.). Вважаю, що весь світ, усі країни мають бути занепокоєні. Тому що, знаєте, це може бути... і правдою. Вони можуть це зробити. Бо для них людське життя - ніщо. Я вважаю, не треба боятися. Треба бути готовими. Але це питання не для України, не лише для України, а й для всього світу", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що свого часу ніхто не очікував, що розпочнеться війна у 2014 році. Ніхто не очікував повномасштабного вторгнення в Україну, руйнації міст і населених пунктів, де немає військових об'єктів, масових вбивств цивільного населення.

"Але це є, це сталося. І вони можуть використати і хімічну зброю, і свій ядерний потенціал. Тому ці заклики небезпечні. І вважаю, що це заклики людей вже неадекватних", - наголосив президент.

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