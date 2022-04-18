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До п'яти тисяч дітей вивезли росіяни з Маріуполя, - Зеленський

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Російські окупанти вивезли з Маріуполя декілька десятків тисяч людей, у тому числі до п'яти тисяч дітей.

Про це в інтерв'ю CNN сказав Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента.

"Декілька десятків тисяч були вимушено вивезені в Російську Федерацію. Що з ними - ми не знаємо, де їхні документи - ми не знаємо. І серед них декілька тисяч дітей. Ми про це знаємо, але що з ними сталося, як здоров’я, де вони перебувають - поки що стовідсоткової інформації про це немає... Ми чули про те, що 5 тисяч дітей депортовано з цього регіону в російський бік. Тому що вони (російські війська. - Ред.) не дозволили їм пройти на територію, яку контролює Україна. Тому ми не знаємо, що з цими дітьми. Це питання дуже складне і важке. Є багато інформації, яку ми маємо перевіряти і якої ми не знаємо напевне", - сказав Зеленський.

Президент наголосив що так само неможливо достеменно сказати, скільки в Маріуполі наразі залишилося людей, скільки загинуло.

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"Цивільне населення, яке залишилося... також ми не знаємо до кінця. Є дані, що там близько 50-60 тисяч. Інші дані говорили, що 100 тисяч. Зараз є інформація, що десь 20-30 тисяч могли загинути цивільних, які там залишилися", - сказав Зеленський.

За його словами, загалом важко говорити про втрати серед цивільного населення через те, що такі міста, як Херсон, Бердянськ, Маріуполь, Волноваха заблоковані російськими військами.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Хто і що заважало президенту запобігти вивезенню дітей? Було цілих три роки для розробки концепції та укріплення, але хтось відкрив двері із Криму ворогу і хто це може бути? Що невже знову Порошенко заважає? Тоді не дав "патріотам" "95 кварталу"захистити Крим і сьогодні діє в той же спосіб?
  • 5 копійок
    Онови методичку, вона застаріла.
  • Анатолий К 65c6a92d
    це я подкацапнік, бо виступаю з критикою проти Вовіка? Відповім із задоволенням, хоча краще було б Вас послати за кораблем парашії. За 5 років створена армія, яка сьогодні боронить Україну, правда в мінусі 40 тисяч, які скоротили. Спочатьку військових дій звільнили третю частину Донецької і Луганської областей а за години точно було би закінчено АТО, якби ворог не ввів свої регулярні війська. З того часу розпочалася війна, а не АТО. Але такий собі Володя обіцяв закінчити війну за рік. Закінчив? Звичайно ні, бо закінчення війни не залежить ні від Порошенко, ні від Зеленського, це все залежить від росії, яка веде агресивну війну. Але Зеленський використовував ці факти у своїй пропаганді, що мов Порошенко не бажає закінчувати війну, бо на ній збагачується. То виходить з логіки, що хтось сьогодні теж збагачується?
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