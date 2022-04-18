До п'яти тисяч дітей вивезли росіяни з Маріуполя, - Зеленський

Російські окупанти вивезли з Маріуполя декілька десятків тисяч людей, у тому числі до п'яти тисяч дітей.

Про це в інтерв'ю CNN сказав Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента.

"Декілька десятків тисяч були вимушено вивезені в Російську Федерацію. Що з ними - ми не знаємо, де їхні документи - ми не знаємо. І серед них декілька тисяч дітей. Ми про це знаємо, але що з ними сталося, як здоров’я, де вони перебувають - поки що стовідсоткової інформації про це немає... Ми чули про те, що 5 тисяч дітей депортовано з цього регіону в російський бік. Тому що вони (російські війська. - Ред.) не дозволили їм пройти на територію, яку контролює Україна. Тому ми не знаємо, що з цими дітьми. Це питання дуже складне і важке. Є багато інформації, яку ми маємо перевіряти і якої ми не знаємо напевне", - сказав Зеленський.

Президент наголосив що так само неможливо достеменно сказати, скільки в Маріуполі наразі залишилося людей, скільки загинуло.

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"Цивільне населення, яке залишилося... також ми не знаємо до кінця. Є дані, що там близько 50-60 тисяч. Інші дані говорили, що 100 тисяч. Зараз є інформація, що десь 20-30 тисяч могли загинути цивільних, які там залишилися", - сказав Зеленський.

За його словами, загалом важко говорити про втрати серед цивільного населення через те, що такі міста, як Херсон, Бердянськ, Маріуполь, Волноваха заблоковані російськими військами.