Унаслідок артобстрілу Лисичанська кілька російських снарядів влучили в будівлю патрульної поліції, шістьох співробітників поранено, - Гайдай
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Російські окупанти обстріляли будівлю патрульної поліції в Лисичанську Луганської області, внаслідок цього 6 співробітників травмовано.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у телеграм-каналі в понеділок уранці.
"Вчора о 20:40 був здійснений артобстріл Лисичанська. Декілька російських снарядів влучили в адмінбудівлю обласного Управління патрульної поліції. Шістьох співробітників із акубаротравмами госпіталізовано", - написав Гайдай.