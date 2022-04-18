Зранку війська РФ завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині. 60% ракет збила ППО. У Синельниківському районі 2 постраждалих, в Павлоградському - зруйновано залізничну інфраструктуру

Зранку 18 квітня війська РФ завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч пройшла відносно спокійно, а вранці загарбники завдали ракетних ударів по області…Але 60% ракет було збито нашою ППО. Ми нелегка здобич…", - зазначає він.

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Пізніше Резніченко розповів деякі деталі щодо ранкових "прильотів".



"Двоє постраждалих у Синельниківському районі. Там ракета влучила в інфраструктурний об’єкт. Вогонь рятувальники приборкали. У Павлоградському районі людей не зачепило. Але зруйнувало залізничну інфраструктуру", - зазначив він.