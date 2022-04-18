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Зранку війська РФ завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині. 60% ракет збила ППО. У Синельниківському районі 2 постраждалих, в Павлоградському - зруйновано залізничну інфраструктуру

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ракета,франція,ядерна
Зранку 18 квітня війська РФ завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч пройшла відносно спокійно, а вранці загарбники завдали ракетних ударів по області…Але 60% ракет було збито нашою ППО. Ми нелегка здобич…", - зазначає він.

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Пізніше Резніченко розповів деякі деталі щодо ранкових "прильотів".

"Двоє постраждалих у Синельниківському районі. Там ракета влучила в інфраструктурний об’єкт. Вогонь рятувальники приборкали. У Павлоградському районі людей не зачепило. Але зруйнувало залізничну інфраструктуру", - зазначив він.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Gal
    А ми не годувли того покидька? Не заглядали в глаза, не дагаварівалісь пасрєдінє, не забавляли на всіляких шоу, не блокували озброєння своєї армії, не тримали її 3 роки впроголодь, не розміновували Чонгар, не залишили в подарунок оркам Мрію і на додачу десятки літаків, не готувались до шашликів на майскіє...? Наш мудрий нарід до того зовсім непричетний, то тільки той загниваючий Захід?! От пілять, захід йому винен...
  • Gal
    А він лише спостерігає? Ти нічого не попутав?
  • YU ST
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