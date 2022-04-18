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Війська РФ завдали 5 прицільних ракетних ударів по Львову, - Садовий

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Війська РФ завдали чергових ракетних ударів по Львову.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"5 прицільних ракетних ударів по Львову. Відповідні служби вже виїхали на місце. Детальнішу інформацію з'ясовуємо", - зауважив Садовий.

Жодних інших подробиць наразі не повідомляється. 

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У свою чергу глава Львівської ОВА Максим Козицький у фейсбуці зазначив: "За попередньою інформацією відбулося чотири ракетні удари. Залишайтесь в укриттях".

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Це не війська завдали удару, а терористи. Там, куди прилетіли - ніяких військових об'єктів нема. Лише мирні люди. І прилетіли в час, кли ці люди збиралися на роботу. Це не армія, це злочинці. Не знаю, як але проблему Білорусі треба вирішити.
  • Amber
    Кремлівська моль біснується , мабуть перед смертю 😠
  • василь лялик
    Та їбаніть по Барановичах. Щоб знади. Це звідти західна Україна обстрілюється
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