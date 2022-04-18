Понад 140 справ за схвалення війни Росії проти України розслідують у Німеччині

Поліція та прокуратура кількох регіонів Німеччини розслідують понад 140 справ про схвалення війни Російської Федерації проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW із посиланням на групу видань Redaktionsnetzwerks Deutschland

Більшість відкритих справ стосується використання літери "Z", що стала символом російського нападу.

Зображення цієї літери в громадських місцях підпадає під 140 статтю німецького Кримінального кодексу, що передбачає штраф або позбавлення волі до 3-х років для тих, хто "заохочує чи іншим чином схвалює публічно, на зборах або шляхом розповсюдження письмових матеріалів" протиправні дії.

У землі Саксонія-Ангальт порушено 19 справ за цією статтею через букву "Z", у Гамбурзі – 17, із них 16 теж стосуються цього символу. У густонаселеній землі Північна Рейн-Вестфалія відкрито 37 справ через схвалення російської агресії проти України, 22 з них також пов'язані з демонстрацією "Z".

Деякі регіони, приміром, Баварія, такої статистики щодо виправдання нападу Росії на Україну не ведуть, але запевняють, що вживають заходів проти тих, хто підозрюється у цих злочинах.

Від початку російської війни в Україні у низці міст Німеччини прокотилася хвиля проросійських акцій, учасники яких вийшли на вулиці з прапорами РФ та Радянського Союзу.

У більшості випадків учасникам проросійських акцій опонували інколи навіть численніші проукраїнські виступи та акції.

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