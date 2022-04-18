"У неї вирвані нігті, вона чинила опір. Її руки обпалені до кісток": спливають нові подробиці катувань і зґвалтувань у Бучі. ФОТО

У звільнених від тимчасової російської окупації містах Київської області розкриваються нові факти звірств окупантів щодо мирних жителів. 23-річна Карина Єршова, яка переїхала з батьками до Бучі з окупованого Донбасу, зустріла свою жахливу смерть вже під Києвом, намагаючись чинити опір.

Дівчину схопили на вулиці, її катували та зґвалтували, зрештою вистріливши в голову. Вітчим дівчини Андрій Деренко заявив, що її тіло було все в порізах, більшість нігтів на пальцях були відсутні, начебто вона намагалася захистити себе, намагалася відбиватися, повідомляє видання The Daily Mail, передає Цензор.НЕТ з посиланням на obozrevatel.com.

Як зазначається, Карину зґвалтували, вистрілили в потилицю та кинули у братській могилі у дворі церкви.

"У неї стріляли впритул. У неї відсутня майже половина голови", – сказав Андрій.

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Поховали дівчину у Білій Церкві. Убита горем мати намагалася відкрити забиту труну, але її утримали.

"Ми вважаємо за можливе, що її зґвалтували. Ми не бачили нижню частину її тіла, тільки верхню частину, але те, що ми бачили... можемо тільки уявити, що може бути на решті її тіла", – сказав вітчим загиблої дівчини.

Представники поліції повідомили родині про те, що Каріна була піддана тортурам і вбита. При цьому деякі жахливі подробиці не розголосили.

Однак відомо, що її руки були обпалені до кісток, при цьому на пальцях залишилися срібні каблучки, які вона завжди носила. Також на нозі дівчини було накладено джґут, мабуть, щоб зупинити кровотечу від вогнепального поранення.

"Я виплакала все, що я мала. Тепер у мене немає сліз", – сказала мати дівчини Олена.

Їхня родина втікла з Донецька у 2014 році, рятуючись від російської окупації. Але армія РФ наздогнала їх у Бучі. Вони говорять російською, але ненавидять Росію.

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"Ми їх ненавидимо. Ми з Донецької області, де майже всі люди говорять російською, але я ненавиджу росіян за те, що вони вбили російськомовну дівчину. Тепер мені соромно говорити російською, бо я ненавиджу "руський мир". Російські солдати не люди. Вони тварини", – сказав Андрій.