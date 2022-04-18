Війська РФ зайшли в Кремінну. Почалися вуличні бої, - Гайдай
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Війська РФ зайшли в населений пункт Кремінна на Луганщині.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни зайшли в Кремінну. Почалися вуличні бої. Евакуація неможлива", - зазначив він.
Гайдай також нагадав, що у Лисичанську поранено шестеро патрульних поліцейських, внаслідок обстрілу орками будівлі Управління
Крім того, за його інформацією, двоє загиблих та четверо поранених внаслідок обстрілу міста Золоте.