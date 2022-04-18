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Війська РФ зайшли в Кремінну. Почалися вуличні бої, - Гайдай

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кремінна
Війська РФ зайшли в населений пункт Кремінна на Луганщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни зайшли в Кремінну. Почалися вуличні бої. Евакуація неможлива", - зазначив він.

Гайдай також нагадав, що у Лисичанську поранено шестеро патрульних поліцейських, внаслідок обстрілу орками будівлі Управління

Крім того, за його інформацією, двоє загиблих та четверо поранених внаслідок обстрілу міста Золоте.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Джон КРОУТЕР e20898b9
    Зашли в изюм, зашли в боровую, вплотную у северодонецку, теперь кременная? Точно всё под контролем??
  • Murzziik Kit
    Ну так до Киева тоже они дошли были. Силы как минимум в бронетехнике превосходят наши в несколько раз. Наша тактика такая же как и под Киевом. Держать по возможности линию фронта. в тяжелой ситуации понемногу отходить. При этом нанося локальные контратаки уничтожая технику противника. Под Киевом эта тактика сработала, а по-другому мы сейчас воевать не можем. Даже если и организовать на каком-то участке фронта полномасштабное наступление то у нас будет больше потерь чем у них, и польза от такого наступления сомнительна.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Тільки вчора черговий позитивний блогер ОПи Костянтин Машовець розказував, що ВСУ відкинули рашистів від Кремінної-Рубіжного, а сьогодні в Кремінній вже рашисти.
    Про це блохєри ОПи не напишуть ...
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