Війська РФ зайшли в Кремінну. Почалися вуличні бої, - Гайдай

Війська РФ зайшли в населений пункт Кремінна на Луганщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни зайшли в Кремінну. Почалися вуличні бої. Евакуація неможлива", - зазначив він.

Гайдай також нагадав, що у Лисичанську поранено шестеро патрульних поліцейських, внаслідок обстрілу орками будівлі Управління

Крім того, за його інформацією, двоє загиблих та четверо поранених внаслідок обстрілу міста Золоте.

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