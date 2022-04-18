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Можемо констатувати, що наступ вже почався! - Гайдай закликає мешканців Луганщини терміново евакуюватися, де це можливо

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Наразі можна констатувати, що наступ військ РФ на Донбас вже почався.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Можемо констатувати, що наступ вже почався! Встигніть врятуватися, поки ми можемо Вам допомогти! Увага!!! Сьогодні відбудеться евакуація жителів Рубіжного, Лисичанська, Сєверодонецька, Гірської громади, Попасної", - зауважив Гайдай.

За його інформаціює, маршрути змінено з урахуванням фактору безпеки.

"Слід приймати рішення якомога швидше. Ситуація вкрай загострена", - додає очільник регіону.

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Місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів:

Можемо констатувати, що наступ вже почався! - Гайдай закликає мешканців Луганщини терміново евакуюватися, де це можливо 01Лисичанськ:

центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС;

КВ. 40 років Перемоги, біля будинку 15

Можемо констатувати, що наступ вже почався! - Гайдай закликає мешканців Луганщини терміново евакуюватися, де це можливо 01Привілля:

центральна площа;

Можемо констатувати, що наступ вже почався! - Гайдай закликає мешканців Луганщини терміново евакуюватися, де це можливо 01Сєверодонецьк:

міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;

Можемо констатувати, що наступ вже почався! - Гайдай закликає мешканців Луганщини терміново евакуюватися, де це можливо 01Рубіжне:

Палац культури "Південний", вул. Чехова, 11.

Можемо констатувати, що наступ вже почався! - Гайдай закликає мешканців Луганщини терміново евакуюватися, де це можливо 01Гірське:

Будинок культури Україна. Гагаріна 13а

Можемо констатувати, що наступ вже почався! - Гайдай закликає мешканців Луганщини терміново евакуюватися, де це можливо 01Попасна

вул. Щербакова, 1а

"Також на Луганщину буде направлений гуманітарний вантаж. Слідкуйте за повідомленнями. Сподіваємося на тишу…", - резюмує Гайдай.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Ustym Karmaliuk
    Боже, бережи наших захисників, приведи нас до перемоги над окупантом.
  • Одержимый
  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    Дай Бог нам удачи❗Может в этих боях сломается хребет этой петушинной стаи👊❗
    Украина победит. Это пророчество👍
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