Росія під час облоги Маріуполя застосувала тактику воєн у Чечні та Сирії, - Міноборони Великої Британії
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Росія під час облоги Маріуполя застосувала тактику воєн в Чечні і Сирії. Однак російське командування стурбоване тим, скільки часу буде потрібно на взяття міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Злагоджений український опір піддав російські сили серйозному випробуванню і відвернув людей і техніку, сповільнивши просування Росії в інших місцях", - йдеться в повідомленні.
Водночас спроба захопити Маріуполь дорого коштувала його жителям. Значні частини інфраструктури були зруйновані, а населення зазнало значних втрат.
"Завдання ударів по населених пунктах у межах Маріуполя відповідає підходу Росії до Чечні в 1999 р. і Сирії в 2016 р. і це попри заяви Міністерства оборони Росії від 24 лютого 2022 р. про те, що Росія не буде завдавати ударів по містах і не загрожуватиме населенню України", - зазначили в Міноборони Британії.