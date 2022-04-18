Росія під час облоги Маріуполя застосувала тактику воєн у Чечні та Сирії, - Міноборони Великої Британії

Росія під час облоги Маріуполя застосувала тактику воєн в Чечні і Сирії. Однак російське командування стурбоване тим, скільки часу буде потрібно на взяття міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Злагоджений український опір піддав російські сили серйозному випробуванню і відвернув людей і техніку, сповільнивши просування Росії в інших місцях", - йдеться в повідомленні.

Водночас спроба захопити Маріуполь дорого коштувала його жителям. Значні частини інфраструктури були зруйновані, а населення зазнало значних втрат.

"Завдання ударів по населених пунктах у межах Маріуполя відповідає підходу Росії до Чечні в 1999 р. і Сирії в 2016 р. і це попри заяви Міністерства оборони Росії від 24 лютого 2022 р. про те, що Росія не буде завдавати ударів по містах і не загрожуватиме населенню України", - зазначили в Міноборони Британії.

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