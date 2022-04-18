Військові навчання за участю підрозділів НАТО розпочинаються в Латвії

З понеділка, 18 квітня, і до 27 травня у всіх регіонах Латвії відбуватиметься весняний етап масштабних військових навчань Namejs 2022 за участю підрозділів НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Загальна ціль навчань - покращити інтеграцію національних та союзних сил для вирішення оборонних завдань. Для участі у першому етапі Namejs 2022 до Латвії прибудуть військові частини із США, Чехії, Польщі, Великої Британії, Литви та Естонії, повідомляє агентство BNS.

Крім латвійських частин, навчальні завдання виконуватимуть підрозділи, які наразі розгорнуті в рамках розширеної бойової групи НАТО в Латвії та представляють десять країн: Албанію, Чехію, Італію, Ісландію, Чорногорію, Канаду, Польщу, Словаччину, Словенію та Іспанію.

Ці країни будуть представлені на навчаннях сухопутними механізованими підрозділами, артилерією, авіацією та десантними підрозділами, а також елементами оперативного планування та постачання.

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Загальна кількість військовослужбовців із інших країн становитиме приблизно 3 тис. осіб.