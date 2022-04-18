У Миколаєві, який залишився без водопостачання, запускають низку свердловин, людям роздають технічну воду

МКП "Миколаївводоканал" та влада міста працюють над відновленням централізованого водопостачання в Миколаєві, а тим часом для людей запускають низку свердловин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у телеграмі.

"Друзі, до цієї ситуації ми готувались від початку війни. І ми розуміли загрозу залишитися без водопостачання з Дніпра. Саме тому я чи не в кожному ефірі вам говорив: робіть запаси води. Тим часом наші комунальники готували альтернативні джерела водопостачання", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за чотири тижні в місті підготували та запустили свердловини у Лікарні швидкої медичної допомоги, Лікарнях №1, 3 та 4, Пологовому будинку №2.

17 квітня відкрили свердловину на території "Миколаївоблтеплоенерго".

Крім того, цього тижня мають почати працювати свердловини у Лікарні №5, Дитячій лікарні №2 та Пологовому будинку №3.

"Усіма цими свердловинами ви зможете користуватися. Завтра починаємо бурити свердловину на території СК "Зоря". Видачу води з неї плануємо вже до кінця наступного тижня", - зазначив Сєнкевич.

Також дивіться: У мережі показали наслідки ворожих обстрілів житлових кварталів та дитячих майданчиків Миколаєва. ФОТОрепортаж

В місті працюють пункти роздачі технічної води. Зокрема, 18 квітня її можна отримати за адресами: