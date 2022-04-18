Ракетні удари по Львову: три влучання у військову інфраструктуру, один - у шиномонтаж. 6 людей загинуло, 11 - постраждали (оновлено)
Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Офіційно: що відомо станом на 10:05. За інформацією Повітряного командування "Захід", сьогодні вранці відбулося чотири ракетних удари по Львову. Три – по об'єкті військової інфраструктури. Один – по шиномонтажу. Внаслідок влучань сталися пожежі. Гасіння ще триває", - зазначає він.
За його словами, об'єкти зазнали суттєвих ушкоджень.
"На жаль, є загиблі та постраждалі. Станом на цю годину відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих. Серед постраждалих – одна дитина", - додав Козицький.
У свою чергу мер Львова Андрій Садовий повідомив: "Одна з ракет поцілила у цивільний об’єкт — шиномонтаж. Попередньо загинуло 6 людей, 11 поранено, серед них 1 дитина. Пошкоджено або знищено близько 40 автомобілів. Від ударної хвилі розбиті вікна в готелі поблизу. В ньому живуть евакуйовані українці".
Раніше повідомлялося про 5 прицільних ракетних ударів по Львову. Кілька ракет влучили поруч із залізничними об’єктами у Львові.