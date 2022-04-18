Новини

Ракетні удари по Львову: три влучання у військову інфраструктуру, один - у шиномонтаж. 6 людей загинуло, 11 - постраждали (оновлено)

32 24549
Станом на 10.05 18 квітня офіційно відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих, серед постраждалих - одна дитина.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційно: що відомо станом на 10:05. За інформацією Повітряного командування "Захід", сьогодні вранці відбулося чотири ракетних удари по Львову. Три – по об'єкті військової інфраструктури. Один – по шиномонтажу. Внаслідок влучань сталися пожежі. Гасіння ще триває", - зазначає він.

За його словами, об'єкти зазнали суттєвих ушкоджень.

"На жаль, є загиблі та постраждалі. Станом на цю годину відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих. Серед постраждалих – одна дитина", - додав Козицький.

У свою чергу мер Львова Андрій Садовий повідомив: "Одна з ракет поцілила у цивільний об’єкт — шиномонтаж. Попередньо загинуло 6 людей, 11 поранено, серед них 1 дитина. Пошкоджено або знищено близько 40 автомобілів. Від ударної хвилі розбиті вікна в готелі поблизу. В ньому живуть евакуйовані українці".

Ракетні удари по Львову: три влучання у військову інфраструктуру, один - у шиномонтаж. 6 людей загинуло, 11 - постраждали 01

Раніше повідомлялося про 5 прицільних ракетних ударів по Львову. Кілька ракет влучили поруч із залізничними об’єктами у Львові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Львові влучили у цивільну інфраструктуру. Є загиблі та поранені, - Княжицький. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Ан Мур
    Ответку можна дати наступальною зброєю, ********* ракетами. Яких в нас катма. Я вже не пригадую, "грім", здається, був розрахований на дальність понад 500км; але ж його в 2019-му заморозили... Якщо я десь щось неточно - поправте, пліз...
  • Green sheet
    Главное что пиво разрешили продавать. У нас уже одни люди расслабились, пьют пиво, ходят на рыбалку. Скоро будут требовать чтобы открыли ночные клубы. А в ето время всего в сотне километров другие воюют и сидят в подвалах под бомбежками
  • Sergej008
    Точно нечем!!
    Все наши ОТВЕТЫ "велике крадівництво" закатало в асфальт и перечислило на офшорные счета ЗЕлени и еже с ними.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини