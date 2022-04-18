Загальні втрати РФ від початку війни - близько 20,6 тис. осіб, 167 літаків, 147 гелікоптерів, 790 танків і 2 041 броньована машина

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 18 квітня втрати особового складу противника становлять близько 20,6 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ. Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.04 орієнтовно становлять: особового складу - близько 20600 осіб ліквідовано, танків - 790 од, бойових броньованих машин - 2041 од, артилерійських систем - 381 од, РСЗВ - 130 од, засоби ППО - 67 од, літаків - 167 од, гелікоптерів - 147 од, автомобільної техніки - 1487 од, кораблі /катери - 8 од, цистерн з ПММ - 76, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 155. Спеціальна техніка - 27. Пускові установки ОТРК/ТРК - 4. Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобільна група протитанкістів ДШВ зі "Стугни-П" знищила чергову одиницю російської бронетанкової техніки. ВIДЕО "Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі.

Автор: Ірина Дашківська