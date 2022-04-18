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Окупанти взяли під контроль Кремінну. Бої тривають. Ворог обстріляв цивільне авто, четверо людей загинули, - Гайдай (оновлено)

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кремінна
Окупанти взяли під контроль населений пункт Кремінна на Луганщині.

Про це щойно повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Бої тривають. Евакуація з міста вже неможлива", - зауважив він.

За його інформацією, з Сєверодонецька, Лисичанська, Попасної, Гірського та Рубіжного людей вивозять.

"Подбайте про Ваших дітей!", - звертається Гайдай до мешканців регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ зайшли в Кремінну. Почалися вуличні бої, - Гайдай

Пізніше Гайдай повідомив, що у Кремінній окупанти обстріляли цивільну машину.

"Попередньо чотири людини загинуло, один поранений. Люди намагалися самостійно виїхати. Рашисти відкрили по них вогонь. Навмисно. Не виходьте з укриттів!!!Не намагайтеся самостійно покинути Кремінну! Це небезпечно!", - додав він.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Пухнастий українобот 🇺🇦⚓️
    @UaArtem
    · 1 год
    "Відкинуті вчора на декілька кілометрів " від Кремінної орки сьогодні спокійно зайшли в місто. ****, кому вже вірити в цій війні?
  • Paul Foxen
    чекайте, через годину чи дві люся вам розкаже чому це перемога, і що Кремінну відбуксовують в шторм до Одесси
  • Rostyslav Komarnytsky
    Я б не робив з цього зраду. Тим більше не радив би робити це людям, які нічого не знають ні по ситуацію, ні про плани з оборони. Свого часу орки зайшли і у Гостомель, і у Іванків. Де тепер ці орки? Справжнім християнами вважаються ті, хто вірить у Господа, навіть ніколи за життя не бачачи Його. Справжніми патріотами є ромадяни, які вірять у власну країну і її збройні сили.
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