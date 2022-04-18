Окупанти взяли під контроль Кремінну. Бої тривають. Ворог обстріляв цивільне авто, четверо людей загинули, - Гайдай (оновлено)
31 132109
Окупанти взяли під контроль населений пункт Кремінна на Луганщині.
Про це щойно повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Бої тривають. Евакуація з міста вже неможлива", - зауважив він.
За його інформацією, з Сєверодонецька, Лисичанська, Попасної, Гірського та Рубіжного людей вивозять.
"Подбайте про Ваших дітей!", - звертається Гайдай до мешканців регіону.
Пізніше Гайдай повідомив, що у Кремінній окупанти обстріляли цивільну машину.
"Попередньо чотири людини загинуло, один поранений. Люди намагалися самостійно виїхати. Рашисти відкрили по них вогонь. Навмисно. Не виходьте з укриттів!!!Не намагайтеся самостійно покинути Кремінну! Це небезпечно!", - додав він.