На Запоріжжі російські окупанти змушують підприємців платити "данину" та вимагають возити товари з Криму, - ОВА

У Запорізькій області на тимчасово захоплених територіях військові РФ залякують підприємців та змушують платити "данину".

Про це у Фейсбуці повідомляє речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Арєф'єв, передає Цензор.НЕТ.

"В Токмаку підприємці змушені сплачувати податки на користь окупантів. Крім того, токмачанам видали перепустки в анексований росіянами Крим, адже лише звідти їм дозволено привозити продукти та товари першої необхідності у свої магазини", - зазначив він.

Мешканці Дніпрорудного повідомляють, що в місті лунали постріли. В ОВА припускають, що таким чином росіяни намагаються залякати місцевих підприємців, адже наразі їм дозволили торгувати на ринку лише за умови, що 20% свого прибутку вони будуть віддавати загарбникам.

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Також російські військові привласнюють гроші, спрямовані на виплату пенсій та соціальної допомоги, блокують та грабують гуманітарну допомогу, таким чином доводячи до голоду мешканців Запорізької та Херсонської областей.

Крім того, у Запорізькій області ворожі війська протягом неділі обстрілювали населені пункти.

"Починаючи з 4 години ранку 17 квітня, батальйони Запорізької окремої бригади територіальної оборони ведуть запеклі бої на всій довжині лінії фронту в зоні відповідальності. Ворогом були обстріляні селища Старомайорське, Макарівка, Сторожеве, Нескучне, Времівка Волноваського району Донецької області, а також Приютне, Вишневе, Малинівка, Полтавка, Новодарівка, Новоукраїнське, Степове, що на Запоріжжі", - повідомляє Арєф'єв.

Російські війська застосовують танки, бронетранспортери, піхоту. Окрім того, ведуть обстріли населених пунктів області авіацією, реактивними системами залпового вогню "Град", ствольною артилерією, 120-мм мінометами та великокаліберними кулеметами за напрямками: Гуляйполе, Новоандріївка, Білогір’я, Червоне, Павлівка, Малинівка, Приютне Кам’янське, Оріхів, Мала Токмачка.

Вороги знищують цивільну інфраструктуру.