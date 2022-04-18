Море дозволяло врятувати крейсер, але "Нептуни" знищили "Москву" зсередини та не залишили шансів, - Бутусов. ФОТО

Фотографія крейсера "Москва" перед затопленням підтверджує високу ефективність ракет "Нептун". Зрозуміло, що екіпаж боровся за живучість, але не зміг подолати наслідки вибухів.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Фотографія ракетного крейсера "Москва" перед затопленням. Перша об’єктивна інформація щодо обставин знищення одного з найбільших бойових кораблів Росії. По-перше, очевидно, що крейсер затонув на ранок 14 квітня, шторму на той момент на морі не було взагалі. Добре видно характер ушкоджень. Судячи з усього, дві ракети або одна ракета уразили центральну частину крейсера. Знищено зенітно-ракетний комплекс С-300Ф, боєкомплект якого - 68 ракет, майже усю надбудову, командний пункт, частину систем озброєння. Не видно у якому стані торпедні апарати - можливо теж вибух", - розповів він.

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"Очевидна підводна пробоїна і затоплення та крен на лівий борт. Екіпаж вів боротьбу за живучість, але врятувати крейсер не зміг. Очевидно, саме це затоплення призвело до знищення крейсера. Чому за такого спокійного моря крейсер все ж таки затонув? Можемо зробити такі висновки. Внутрішня пожежа, вибух частини ракетного озброєння, і через пожежу порушена герметичність внутрішніх приміщень, та виведено з ладу електрообладнання, яке б дозволяло продовжувати боротьбу за живучість. Енергетична установка крейсера виведена з ладу повністю", - додав журналіст.

"Фотографія підтверджує високу ефективність ракет "Нептун". Зрозуміло, що екіпаж боровся за живучість, але не зміг подолати наслідки вибухів. Море дозволяло врятувати крейсер, але "Нептуни" знищили "Москву" зсередини та не залишили шансів на спасіння. Внаслідок вибухів боєкомплекту втрати екіпажу мають бути дуже високими, хоча зрозуміло, що частина російських моряків змогла врятуватись на борт турецького судна. Очевидно, що загинули сотні росіян, оскільки саме в центральній частині, знищеній вибухами, була найбільша концентрація бойових постів екіпажу з 510 моряків. 14 квітня - день знищення "Москви" та день ВМС України", - резюмував Бутусов.