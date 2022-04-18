18 квітня гуманітарних коридорів не буде, - Верещук

На сьогодні, 18 квітня, влада України не відкриватиме гуманітарних коридорів для евакуації населення.

Про це повідомила у телеграм-каналі віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні, 18 квітня, на жаль, гуманітарних коридорів не буде", - зазначила вона.

За її словами, вчора відбулися довгі та складні перемовини по коридорах з Маріуполя, Бердянська, Токмака, Енергодара. Також працювали над коридорами з Херсонської області (Нововоронцовка, Осокорівка, Миролюбівка, Нововознесенське, Високопілля). Звісно, перемовини йшли також про коридори з міст Луганської області: Сєверодонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна та смт Нижнє.

"Однак, у порушення міжнародного гуманітарного права, російські окупанти не припиняють блокування та обстріли гуманітарних маршрутів. Тому, з міркувань безпеки, було ухвалено рішення сьогодні не відкривати гуманітарні коридори. Докладатимемо всіх зусиль, щоб гуманітарні коридори запрацювали знов якнайшвидше", - резюмує Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна сьогодні не відкриватиме гуманітарних коридорів. Не вдалося домовитися з окупантами про припинення вогню, - Верещук