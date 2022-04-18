Держприкордонслужба пояснила, чому відновила виїзд з України за закордонним паспортом: "На даний момент авральної ситуації немає"

Для перетину державного кордону громадяни України повинні мати закордонний паспорт, він же допомагає легалізуватися в країнах Європи, куди слідують українці, які тікають від війни.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу наголосити, що перетин кордону відбувається згідно з постановою уряду номер 57, де в тому числі зазначено перелік документів, за якими можна перетинати державний кордон, і додам що такого паспортного документу, як внутрішній паспорт не передбачено.

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Водночас у перші тижні на кордоні спостерігалася гуманітарна катастрофа, коли тисячі людей штурмували кордон, сервісні центри не працювали, люди не мали змоги оформити належні документи, тоді приймалося рішення щодо пропуску громадян або за внутрішніми документами, або іншими документами, за якими можна було ідентифікувати особу.

На даний момент такої авральної ситуації немає, тому людям варто дотримуватися визначеного порядку", - розповів Демченко.

Демченко пояснив, що стосовно осіб, які їдуть з регіонів, де ведуться бойові дії, прикордонники можуть приймати окреме рішення, якщо такі люди не мають закордонного паспорту. Однак наголосив, що це завжди – винятки, рішення щодо яких ухвалюються, залежно від ситуації.

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Крім того, речник ДПСУ нагадав, що внутрішні українські паспорти не є підставою для легалізації за кордоном, тому порадив покладатися на документ для виїзду за кордон.