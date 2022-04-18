В Україну з моменту вторгнення РФ повернулися понад мільйон людей, - ДПСУ

Від початку повномасштабної агресії Російської Федерації на Батьківщину повернулися 1 060 000 українців.

Про це у коментарі УП повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом з 24 лютого на в’їзд в Україну прослідував 1 мільйон 60 тисяч її громадян", - сказа він.

Демченко зазначив, що 16 квітня вперше від початку повномасштабної війни спостерігалась перевага в’їзду над виїздом з України.

В суботу зафіксували більшу кількість людей, які слідували в Україну, переважна більшість - це наші громадяни, зазначив речник ДПСУ.

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За його словами, в неділю пасажиропотік дещо знизився (на рівні 65 тисяч в обидва боки) та становив 50 на 50 (співвідношення в’їзду-виїзду. – Ред.).

Цього тижня Державна прикордонна служба не виключає збільшення охочих повернутися додому українців через великодні свята.