Російський вояка вкрав у 10-річної Іванки телефон. Його взяли у полон та повернули дівчинці мобільний, - розвідка. ФОТО

Військові розвідники повернули дівчинці телефон, що був вкрадений російськими окупантами на блокпосту на Сумщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, цю історію опублікували українські розвідники.





"Розвідувальний підрозділ 93-ї бригади Холодний Яр проводив операцію на східному напрямку. У полон до наших хлопців потрапив солдат з російської Кантемирівської дивізії, в якого знайшли червоненький мобільний телефон, а також павербанк зі стразами. Спочатку окупант брехав, що це його речі. У мобілці була сім-картка одного з російських операторів. І з цього телефону вже були дзвінки до Росії. Та у списку контактів були й українські номери, підписані "татусь" та "мамуля". Холодноярці почали телефонувати на ці номери. Виявилося, що телефон належить Іванці", - розповідають у ГУР МО.

Згодом історію крадіжки та евакуації її родини з окупованого росіянами міста розповіла і мама дівчинки Олена.

"15 березня ми виїхали усією родиною евакуаційним коридором з Тростянця, на той час окупованого. Стояли у колоні, на своїй машині, були перелякані, бо за місто йшли бої. Коли стояли у евакуаційній колоні, підійшли військові РФ та сказали віддати усі телефони. Я відповіла, що у нас вони усі розряджені. До цього ми повидаляли з телефонів усі месенджери, щоб не надавати ворогу будь-яку інформацію. Коли виїжджали з міста, на блокпосту російські військові ходили з картонною коробкою та відбирали телефони в усіх, хто їхав з міста, погрожуючи розстрілом. Вони кричали та залякували нас. Казали, нібито ми їх знімаємо", - каже пані Олена.

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За її словами за декілька днів їй зателофонував Дмитро з 93-ї бригади та розповів, що вони у полоненого російського військового знайшли телефон.

"Я була така схвильована, що з початку не повірила, думала, що це якісь жарти. Іванка дуже плакала через те, що забрали телефон. І хоча мій чоловік сказав хлопцям залишити телефон собі, вони все одно відправили його нам поштою", - зазначає мама дівчинки.

Тепер Іванка вдячна холодноярцям за такий приємний сюрприз, і передає вітання 93 бригаді", – йдеться у повідомленні пресслужби 93 омбр.