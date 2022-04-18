У в'язниці в Ульянівській області РФ катують ув'язнених-мусульман. Передайте Кадирову, нехай туди з'їздить, а не в Україну, - засновник Gulagu.net Осєчкін

За даними правозахисників, у димітровградській в'язниці були побиті ув'язнені, в основному вихідці з Чечні та Інгушетії. На знак протесту десятки людей оголосили голодування та розкрили собі вени.

В Ульянівській області у в'язниці Димитровграда оголошено масове голодування "на знак протесту проти тортур та принижень ув'язнених-мусульман". Про це повідомляє засновник правозахисного проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін, передає Цензор.НЕТ.

"13.04.22 у ФКУ "Тюрьма" (м. Димитровград) УФСІН по Ульяновській області були побиті ув'язнені, в основному вихідці з Чечні та Інгушетії. Бійці зведеного загону УФСІН у масках під час обшуків вийшли за межі повноважень і знищили Корани та молитовні килимки засуджених, ображали та принижували ув'язнених стосовно їхньої релігії та національності", - розповів він.

Одного з постраждалих – Расанбека Бекмурзаєва – після отриманих травм та каліцтв вивезли під конвоєм до міської лікарні для надання екстреної медичної допомоги.

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На знак протесту десятки ув'язнених порізали собі вени та животи, щоб отримані травми задокументували і був запрошений прокурор і громадська наглядова комісія. За даними правозахисників, те саме зробили й інші ув'язнені, не мусульмани, демонструючи солідарність проти тортур. Крім того, 14 квітня вже близько ста людей відмовилися від їжі.

"Судячи з повідомлень від очевидців та свідків з числа персоналу в'язниці, нонсенсом для них та самих ув'язнених стали коментарі бійців зведеного загону УФСІН, які під час побиття з матюками кричали до уродженців кавказьких республік: "Поехали на Украину и думаете что вы стали защитниками России?", - розповів Осєчкін.

"Тим, хто спілкується з Рамзаном Кадировим, який позиціонує себе чи не головним захисником мусульман на пострадянському просторі. Передайте, будь ласка, генерал-лейтенанту внутрішньої служби Кадирову, як його колеги з внутрішньої служби з УФСІН по Ульянівській області знущаються з його земляків та їхньої віри. А то в Україну за кордон їздить у пошуках якихось нацистів та націоналістів, а під носом бід та страждань братів за вірою начебто і не помічає. Може, з'їздить туди з перевіркою чи хоча б нові Корани відправить туди віруючим та попросить колег по "внутрішній службі" ці нові Корани не рвати", - закликав Осєчкін.