Окупанти безперервно обстрілюють Харків, мешканців закликають не виходити з укриттів протягом усього дня

Жителів Харкова закликають протягом 18 квітня не виходити з укриттів. Російські війська безперервно обстрілюють місто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне. Харків".

"Не виходити з укриттів протягом усього дня 18 квітня закликають жителів Харкова в обласному Департаменті цивільного захисту - російські війська продовжують безперервно обстрілювати спальні райони міста. Перебувати у сховищах варто увесь час, навіть попри відсутність повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

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