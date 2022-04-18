Україні потрібне важке озброєння, щоб звільнити території. Крим теж, - Буданов

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Україні потрібне важке озброєння, щоб звільнити окуповані території. У тому числі і Крим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Буданова для Spiegel.

За його словами, українська влада офіційно сформулювала запит на постачання зброї з Німеччини.

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"Потрібні артилерійські системи - в них німецька армія особливо сильна. І, на жаль, нам потрібні танки, тому що у нас були дуже великі втрати бронетехніки. Інше стандартне обладнання - зенітні комплекси, радіоелектронна розвідка. Нам потрібне важке озброєння, щоб звільнити окуповані території", - зазначив Буданов.

На уточнююче запитання, чи потрібна ця зброя Україні, щоб повернути Крим, начальник української розвідки відповів: "Звичайно".

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