Окупанти обстріляли житловий масив Харкова: одна людина загинула, 6 поранених

Сьогодні, 18 квітня російські окупанти обстріляли житловий масив Нові Будинки у Харкові. Одна людина загинула, ще шестеро зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Внаслідок обстрілу району Нових Будинків, за попередніми даними, одна людина загинула, шестеро поранені", - повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

Повідомляється, що снаряди падали поблизу пункту видачі гуманітарної допомоги.

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