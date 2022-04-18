Вучич звинуватив Україну в масовому "мінуванні" сербських літаків, що літають до Росії. МЗС України звинувачення категорично відкидає

Президент Сербії Олександр Вучич звинуватив Україну в нібито причетності до масового мінування сербських літаків. Українська сторона відкидає звинувачення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

Зазначимо, за словами Вучича, Сербія продовжить польоти в Росію, незважаючи на повідомлення про нібито мінування. Він також заявив, що за неправдивим мінуванням стоїть Україна і ще одна з країн Євросоюзу.

"Категорично відкидаємо безпідставні звинувачення президента Сербії. Його заяви про нібито причетність України до повідомлень про мінування літаків сербських авіакомпаній, що здійснюють польоти до РФ, не відповідають дійсності", - зазначив Ніколенко.

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Він також підкреслив, що Київ розчарований у тому, що Белград досі не приєднався до санкцій проти Росії через війну в Україні.

"Закликаємо Белград стати на бік правди і повною мірою долучитися до підтримки України та відстоювання цінностей, на яких заснована об'єднана демократична Європа", - додав він.

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