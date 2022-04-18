Новини

Медведчук звернувся до Зеленського і Путіна з проханням обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя. ВIДЕО

51 220283
Затриманий Службою безпеки нардеп Віктор Медведчук звернувся до Президента України Володимира Зеленського та Президента РФ Володимира Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.

Він зазначив, що ті перебувають у заблокованому місті, не маючи безпечного виходу через гуманітарні коридори.

"Агресія Росії спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомблять мирне населення, блокують доставку в місто гуманітарної допомоги, примусово вивозять українців на територію рф та свідомо руйнують місто.При цьому у заблокованому Маріуполі залишаються, за різними оцінками, близько 120 тисяч мирних жителів, а місто продовжують боронити бійці полку "Азов" та 36ої бригади морської піхоти", - повідомляють у СБУ.

Нагадаємо, що СБУ затримала Медведчука 12 квітня. Згодом Голова СБУ Іван Баканов розповів деталі спецоперації із затримання нардепа-втікача. Він повідомив, що ФСБ РФ намагалась вивезти його спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви. СБУ затримала Медведчука по дорозі – на виїзді з Київської області.

Також читайте: Медведчука відправили під арешт без права внесення застави

Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
  • Ksenia VB
    він має здати всю агентуру, всіх причетних, але його спеціально поміняють щоб сховати подєльнічків
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    То есть я смотрю юридический цирк с медведчуком в самом разгаре. У нас что, любой арестованный и подозреваемый в тяжких преступлениях против государства, может обращаться с просьбой об обмене его на других украинцев захваченных в заложники другой страной, тем более уже сбежавший раз из под "домашнего ареста"?... Кто ему вообще дал видеокамеру и почему он не вылазит с допросов? Ребятки наши "правоохранители" и гавно-политики, вам не кажется что это немножко абсурд, причём публичный?..
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини