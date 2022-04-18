Медведчук звернувся до Зеленського і Путіна з проханням обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя. ВIДЕО

Затриманий Службою безпеки нардеп Віктор Медведчук звернувся до Президента України Володимира Зеленського та Президента РФ Володимира Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.

Він зазначив, що ті перебувають у заблокованому місті, не маючи безпечного виходу через гуманітарні коридори.

"Агресія Росії спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомблять мирне населення, блокують доставку в місто гуманітарної допомоги, примусово вивозять українців на територію рф та свідомо руйнують місто.При цьому у заблокованому Маріуполі залишаються, за різними оцінками, близько 120 тисяч мирних жителів, а місто продовжують боронити бійці полку "Азов" та 36ої бригади морської піхоти", - повідомляють у СБУ.

Нагадаємо, що СБУ затримала Медведчука 12 квітня. Згодом Голова СБУ Іван Баканов розповів деталі спецоперації із затримання нардепа-втікача. Він повідомив, що ФСБ РФ намагалась вивезти його спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви. СБУ затримала Медведчука по дорозі – на виїзді з Київської області.

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