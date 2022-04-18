"Укрпошта" запровадила обмеження на продаж марок "Русскій воєнний корабль, іді … !"

В одні руки продаватимуть не більше 30 таких марок, адже спекулянти виставляють їх на eBay по $1000 доларів за штуку.

Про це повідомляє пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

В "Укрпошті" розповіли, що за 5 днів продали близько 500 тис. таких марок - це половина всього тиражу.

"Деякі люди починають продавати куплене за спекуляційними цінами. Наприклад, на Ebay вже можна купити конверт з маркою за $1000. Але Укрпошта не підтримує це та будь-які благодійні або інші ініціативи з маркою (за винятком аукціону на Prozorro: bit.ly/auktsion-marka). Адже простежити, куди йдуть кошти з продажу марок, неможливо", - йдеться у повідомленні.

Тепер одна людина зможе купити не більше ніж 5 листів марок (на кожному листі їх 6 штук) будь-якого номіналу. Всі замовлення в інтернет-магазині "Укрпошта" скасувала. Деякі з них були на понад 30 тис. марок.

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Цього тижня компанія обіцяє запустити оновлений поштовий маркет. В ньому покупку можна буде оформити повторно, проте не більше ніж 3 листи на одне замовлення.

"Ми вже маємо ідеї й готуємо нові випуски, але поки просимо зберігати холодний розум при покупці марок з кораблем. Нехай вони дістануться якомога більшій кількості людей, а не якомога більше листів одній людині", - підсумували в "Укрпошті".

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