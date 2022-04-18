У Google Maps відкрили супутникові зображення всіх стратегічних пунктів РФ. ФОТО

Картографічний сервіс Google Maps у максимальній роздільній здатності демонструє всі стратегічні об’єкти Російської Федерації.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Армія Inform".

У сервісі Google Maps всі військові та стратегічні об’єкти РФ стали доступні у максимальній роздільній здатності. Тепер різноманітні пускові шахти міжконтинентальних балістичних ракет, командні пункти, секретні полігони та інше можливо роздивитися з роздільною здатністю близько до 0,5 метра на піксель. До цього часу вони відображались у рази в гіршій якості, яка не дозволяла розібрати та розгледіти всі деталі.

Для прикладу, завдяки знімкам можна оцінити "прогрес" робіт на єдиному російському авіаносці "Адмірал Кузнецов".

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Також у гарній роздільній якості можна подивитись на базу зберігання ядерних боєприпасів поблизу Мурманська.

Чи на полігон Ненокса, де зірвалась секретна ракета "Буревестник" з ядерною силовою установкою.

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Для охочих є також можливість оцінити, як із супутника виглядає російський винищувач нібито п’ятого покоління Су-57 на льотно-випробувальному центрі міноборони РФ.

Або як із космосу ідентифікувати пускову позицію міжконтинентальної балістичної ракети.

Важкий атомний ракетний крейсер ВМФ РФ "Петр Великий"

Авіабаза під Курськом

1295-а Центральна база зберігання бронетехніки армії РФ

Командний пункт, скоріш за все, ракетної армії військ стратегічного призначення РФ

База "Іскандерів"

База підводних човнів РФ на Камчатці

Військова база рухомих комплексів МБР "Тополь"