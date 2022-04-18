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У Google Maps відкрили супутникові зображення всіх стратегічних пунктів РФ. ФОТО

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Картографічний сервіс Google Maps у максимальній роздільній здатності демонструє всі стратегічні об’єкти Російської Федерації.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Армія Inform".

У сервісі Google Maps всі військові та стратегічні об’єкти РФ стали доступні у максимальній роздільній здатності. Тепер різноманітні пускові шахти міжконтинентальних балістичних ракет, командні пункти, секретні полігони та інше можливо роздивитися з роздільною здатністю близько до 0,5 метра на піксель. До цього часу вони відображались у рази в гіршій якості, яка не дозволяла розібрати та розгледіти всі деталі.

Для прикладу, завдяки знімкам можна оцінити "прогрес" робіт на єдиному російському авіаносці "Адмірал Кузнецов".

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Також у гарній роздільній якості можна подивитись на базу зберігання ядерних боєприпасів поблизу Мурманська.

У Google Maps відкрили супутникові зображення всіх стратегічних пунктів РФ 02

Чи на полігон Ненокса, де зірвалась секретна ракета "Буревестник" з ядерною силовою установкою.

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У Google Maps відкрили супутникові зображення всіх стратегічних пунктів РФ 03

Для охочих є також можливість оцінити, як із супутника виглядає російський винищувач нібито п’ятого покоління Су-57 на льотно-випробувальному центрі міноборони РФ.

У Google Maps відкрили супутникові зображення всіх стратегічних пунктів РФ 04

Або як із космосу ідентифікувати пускову позицію міжконтинентальної балістичної ракети.

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Важкий атомний ракетний крейсер ВМФ РФ "Петр Великий"

У Google Maps відкрили супутникові зображення всіх стратегічних пунктів РФ 07

Авіабаза під Курськом

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1295-а Центральна база зберігання бронетехніки армії РФ

У Google Maps відкрили супутникові зображення всіх стратегічних пунктів РФ 09

Командний пункт, скоріш за все, ракетної армії військ стратегічного призначення РФ

У Google Maps відкрили супутникові зображення всіх стратегічних пунктів РФ 10

База "Іскандерів"

У Google Maps відкрили супутникові зображення всіх стратегічних пунктів РФ 11

База підводних човнів РФ на Камчатці

У Google Maps відкрили супутникові зображення всіх стратегічних пунктів РФ 12

Військова база рухомих комплексів МБР "Тополь"

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    Будем изучать Спасибо Гуглу
  • Йцу Кенг 07b0c614
  • Нина Лабунская
    Ось чому Орки ненавидять Америку. .. Бо всі злочини і всі дії козломордих видно, як на долоні...
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